Coltiviamo l’Italia”, FdI: “11 miliardi per il settore primario, investimenti record per tutelare il comparto”

Ragusa – Si è tenuto ieri presso il Savini Bar l’evento di Fratelli d’Italia “Coltiviamo l’Italia” che ha inteso fare il punto sulle azioni del governo Meloni per il sostegno, la crescita e la tutela del settore primario. Una sala gremita di imprenditori, agricoltori, allevatori, pescatori e rappresentanti delle categorie ha avuto modo di ascoltare e di confrontarsi con i diversi esponenti di Fratelli d’Italia presenti.

Sono intervenuti, tra gli altri, il responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura di FdI, Avv. Gabriella Regalbuto, il Commissario regionale del partito, On.le Luca Sbardella, il Vice Capogruppo Fdi al Senato, Sen. Salvo Sallemi, il Capogruppo di FdI all’Assemblea regionale siciliana, On.le Giorgio Assenza, il Presidente della Commissione Agricoltura al Senato, Sen. Luca De Carlo, il Capogruppo di FdI in Commissione Agricoltura al Senato, Sen. Salvo Pogliese, il Capogruppo di FdI Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, On.le Marco Cerreto e il responsabile del Dipartimento Agricoltura del partito, il deputato On.le Aldo Mattia.

“Abbiamo avuto modo di dare la concreta dimensione – dice il senatore Salvo Sallemi – a una platea numerosa e interessata, dell’impegno del Governo Meloni per il settore primario. Da inizio legislatura sono stati stanziati 11 miliardi di euro per il settore: mai nella storia della Nazione così tante risorse. E poi la difesa del Made in Italy e il contrasto all’italian sounding e alle contraffazioni alimentari; l’aumentata capacità di spesa delle risorse disponibili passata dal 57% del 2022 al 79% del 2024 che hanno fatto dell’Italia la prima nazione UE per valore aggiunto dell’agricoltura lo scorso anno. Sul territorio abbiamo dato risposte importanti, penso al Mercato di Vittoria ove ha aperto una sede dell’Ispettorato repressione frodi e agli importanti finanziamenti arrivati di concerto con il governo regionale. Il Dl Agricoltura ha rappresentato uno strumento importante, da 500 milioni, per la moratoria dei mutui per agricoltura e pesca e per nuovi interventi contro le pratiche sleali con il monitoraggio del costo medio di produzione”.

