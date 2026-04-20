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Modica, furto lampo in via Sacro Cuore: ladro incastrato dalle telecamere

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MODICA, 20 Aprile 2026 – Domenica di amarezze per un residente della zona Sacro Cuore, vittima di un furto fulmineo avvenuto in pieno giorno. Erano circa le 12:30 quando un malvivente è entrato in azione, approfittando della brevissima sosta di un’auto lasciata momentaneamente incustodita lungo la carreggiata.

Secondo quanto ricostruito, il proprietario del veicolo si sarebbe allontanato solo per pochi minuti. Un intervallo di tempo sufficiente per permettere al ladro di colpire e dileguarsi con un bottino tutt’altro che trascurabile. Al suo ritorno, l’uomo ha fatto l’amara scoperta: dall’abitacolo erano spariti due portafogli (il suo e quello della moglie) contenenti circa 100 euro in contanti, documenti d’identità e patenti di guida, due carte bancomat e uno smartphone.

La vittima ha sporto immediata denuncia presso il locale Commissariato di Polizia. Gli agenti hanno dato il via alle indagini con estrema celerità, setacciando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

Proprio i filmati avrebbero permesso di individuare un sospettato in tempi record. Le ricerche degli inquirenti si sono concentrate su un soggetto che, a seguito di un controllo, sarebbe stato trovato in possesso di parte della refurtiva.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare parte del maltolto, che è già stato riconsegnato al legittimo proprietario. Restano in corso gli accertamenti per chiudere definitivamente il cerchio sulla vicenda e recuperare gli eventuali oggetti ancora mancanti.

© Riproduzione riservata
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