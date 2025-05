Monterosso Almo si prepara al Giubileo della Speranza 2025: grande festa per San Giovanni Battista

La comunità del borgo Monterosso si appresta a vivere con grande partecipazione uno dei momenti più intensi e significativi dell’anno giubilare della Parrocchia San Giovanni Battista. Domani , domenica 4 maggio, infatti, il paese montano si raccoglierà attorno alla figura del suo Santo Patrono per celebrare un evento di profonda fede e tradizione: il Giubileo 2025, organizzato con devozione dal Comitato Festeggiamenti e dall’arciprete don Innocenzo Mascali e dal vicario don Salvatore Giaquinta

Il programma della giornata prenderà il via alle 10,15 con la discesa del Simulacro di San Giovanni Battista dall’Altare Maggiore della chiesa parrocchiale. A seguire, alle 10, 30, sarà celebrata la Solenne Celebrazione Eucaristica nella chiesa di San Giovanni Battista, momento centrale dell’intera giornata, che vedrà la partecipazione di tanti fedeli e delle autorità locali civili e militari.

Alle 12,00, il simulacro del Santo Patrono sarà portato in processione lungo le vie del paese, ( pazza San Giovanni, corso Umberto, via Acquasanta, Via Roma, via Matrice ) fino a raggiungere la Chiesa Madre, in un corteo di preghiera e commozione popolare. Il Giubileo rappresenta non solo un’occasione di festa, ma anche un tempo di speranza e rinnovamento spirituale.

Il Comitato e l’arciprete Mascali invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosi, testimoniando ancora una volta la viva devozione che anima il cuore della comunità monterossana.

