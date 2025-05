Incidente mortale a Scicli, muore carbonizzato nell’auto dopo il sinistro

Scicli – Un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, alle porte di Marina di Ragusa, precisamente nella zona di Playa Grande, lungo la circonvallazione che conduce a Donnalucata.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto condotta dall’uomo avrebbe sbandato, forse a seguito di una collisione con un altro veicolo, finendo per incendiarsi. Per il passeggero della Peugeot 2008 non c’è stato scampo: è morto carbonizzato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono immediatamente intervenute tre ambulanze del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, ormai autoestintesi, e la polizia locale di Scicli, incaricata dei rilievi per accertare la dinamica esatta dell’accaduto.

Al momento, l’identità della vittima non è ancora nota, così come non è chiara la dinamica dello scontro con l’altra vettura coinvolta, una Fiat 500, la cui conducente, una 23enne sciclitana, è stata trasportata in ospedale a Ragusa per accertamenti.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per fare piena luce su questa ennesima tragedia stradale. I mezzi sono stati sequestrati.

