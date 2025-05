Monterosso Almo si prepara alla 36ª Sagra dei Cavatieddi: sapori e tradizione

MONTEROSSO ALMO – Torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della primavera iblea: la Sagra dei Cavatieddi, giunta quest’anno alla sua 36ª edizione, animerà domenica 4 maggio la pittoresca piazza Sant’Antonio regalando un’autentica esperienza di gusto e folklore. A partire dalle 20,00, i profumi inconfondibili della cucina locale riempiranno le vie del borgo del quartiere Matrice riconosciuto come uno dei più belli d’Italia. Protagonisti indiscussi saranno i tradizionali “cavati” al sugo monterossani, preparati secondo antiche ricette contadine tramandate da generazioni. Insieme alla pasta fatta in casa, il pubblico potrà gustare altre delizie della tradizione curinarie monterossane :le fragranti “crispelle”, i cannoli, il torrone artigianale e la golosa “pagnuccata”, dolce tipico delle feste popolari.

L’evento non sarà solo un trionfo del palato: a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera ci penserà lo spettacolo musicale del gruppo “Trio Musica e Magia” di Damiano Scollo, che porterà sul palco un mix di balli di gruppo, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età. La sagra, organizzata in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata – Festa degli Angeli 2025 – rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire il valore dell’identità culturale e il calore dell’ospitalità monterossana. Un invito aperto anche ai turisti ed amanti della buona cucina, per vivere una serata all’insegna del gusto e della convivialità, tra le bellezze storiche e paesaggistiche del cuore degli Iblei.

Salva