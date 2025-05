Ragusa Calcio. Domani ultima partita della stagione contro la Scafatese

Domani si svolgerà l’ultima partita della stagione 2024/25, ovvero la 34^ giornata del campionato di Serie D- Girone I (nonché la 17^ di ritorno) Scafatese- Ragusa, presso lo stadio Giovanni Vitiello, con fischio d’inizio alle ore 15.00.

A livello di classifica, la Scafatese è terza in classifica con 62 punti, mentre il Ragusa ha accumulato 38 punti potendo festeggiare la meritata salvezza con una giornata di anticipo.

“Questa settimana è stata l’ultima di allenamenti per i miei ragazzi, affrontata con la giusta serenità e l’impegno di sempre- ha commentato mister Alessandro Erra- “Noi ci teniamo ad onorare l’ultimo impegno, contro una squadra forte. Giocheremo con un atteggiamento serio ma allo stesso tempo spensierato.

La Scafatese è una delle big del nostro girone, con giocatori di categoria superiore. Noi dalla nostra vogliamo mettere in mostra dei ragazzi che hanno svolto un campionato strepitoso, e abbiamo raggiunto la salvezza in modo serio, trovandoci a metà classifica, mettendo in campo tanti ragazzi dopo i vari stravolgimenti di novembre e dicembre.

Il messaggio che voglio rivolgere ai tifosi è questo: anche se non sono stati numerosi, quelli presenti sono stati sempre vicini alla squadra, ci hanno incitato e supportato nei momenti difficili. Quindi un plauso a loro, che hanno mostrato rispetto, educazione e vicinanza alla squadra”.

Salva