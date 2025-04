Modica, i festeggiamenti di San Giorgio si svolgeranno l’11 Maggio

Un cambio di programma per le celebrazioni in onore di San Giorgio, co-patrono di Modica. Inizialmente previsti per la prossima domenica, i festeggiamenti sono stati rinviati a domenica 11 maggio a causa del recente lutto per la scomparsa di Papa Francesco.

La decisione, maturata nel rispetto del periodo di lutto e in accordo con le tradizioni locali, ha portato a individuare l’11 maggio come unica data possibile per onorare San Giorgio. La domenica successiva, infatti, la città di Modica sarà interamente dedicata alle celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie, rendendo impraticabile lo svolgimento di ulteriori festività patronali.

Sebbene l’attesa per celebrare San Giorgio fosse palpabile, la comunità modicana comprende e condivide il rispetto dovuto alla memoria del Pontefice. L’11 maggio diventerà dunque la giornata dedicata al co-patrono, con un programma che si svolgerà secondo la tradizione, includendo momenti di preghiera e celebrazioni religiose.

L’ufficializzazione del rinvio e del programma dettagliato per l’11 maggio è attesa nelle prossime ore attraverso comunicati ufficiali da parte delle autorità ecclesiastiche e del comitato organizzatore.

