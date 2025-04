Ripavimentate oltre 50 km di strade rurali in provincia grazie all’associazionismo agricolo

“A seguito della ,misura 4.3.1. PSR Sicilia 2014-2020 circa 50 km chilometri di strade extraurbane in zone rurali sono state ripavimentate in diverse zone del territorio ibleo. Oggi, a distanza di tre anni dalla concessione del contributo, tutti i lavori possono dirsi completi e si può guardare già al prossimo bando individuando altre arterie bisognose di interventi di manutenzione e ripristino del manto stradale”. A parlare è l’Onorevole Ignazio Abbate che al termine di una capillare attività di controllo degli interventi realizzati, annuncia la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria cui sono state sottoposte le strade rurali nei comuni di Modica, Ragusa,Scicli, Chiaramonte e S.Croce Camerina. “Quando uscì il bando – commenta l’esponente della DC – veniva consentita la possibilità di presentare progetti solo ad associazioni. Quindi l’attività del sottoscritto in un primo momento si è concentrata sul coinvolgimento di tantissime aziende agricole che ho incontrato su tutto il territorio. Grazie alla loro disponibilità e a quella delle associazioni di categoria, in maniera capillare sono state create le associazioni (con almeno 20 aziende per associazione) nelle contrade che lamentavano il pessimo stato di conservazione delle principali arterie. Grazie anche all’attività di coordinamento dell’ingegnere Raimondo Caschetto, sono stati finanziati nove progetti per circa 50 km di strade su Ragusa, Modica, Scicli, Chiaramonte e S.Croce per un totale di quasi 6,5 milioni di euro concessi alle associazioni Randello del Presidente Emanuele Schembari, S.Martino del Presidente Fabio Messina, Piano dell’Acqua del presidente Fornaro, Cravara del presidente Orazio Vaccaro, Fondo Mosche – Abremi del presidente Salvatore Cassarino, Bosco del presidente Raffaele Spadola, Aguglie – S.Filippo del presidente Antonino Adamo, Pozzo Cassero del presidente Giovanni Alecci, Miglifulo – Cannizzara – Passo Parrino del Presidente Francesco Frasca Polara, Scalonazzo del presidente Salvatore Migliore, Passo Salina del presidente Vincenzo Giannone. Sarà un mio preciso impegno porre le basi per presentare ulteriori progetti nel nuovo bando, in primis progetti per i territori tra Modica, Ispica e Pozzallo e consentire così la ripavimentazione di altre strade extraurbane ed il rifacimento di muri a secco, perché si ripeta quello a cui abbiamo assistito: ovvero il successo di un territorio dovuto alla collaborazione tra il mondo agricolo e la politica”.



