 Meloni e Trump nello Studio Ovale…l’opinione di Rita Faletti

“Sono qui per trovare il modo migliore per renderci entrambi più forti sulle due sponde dell’Atlantico”. Dopo i convenevoli d’obbligo – l’accenno al viaggio di Cristoforo Colombo e alla storia che l’ideologia woke vorrebbe cancellare – Giorgia Meloni esordisce così nello Studio ovale, con Trump che annuisce e J.D.Vance silenzioso. L’Italia è con il fiato sospeso, tra la speranza e il timore che la premier non porti a casa nulla. Le aspettative sono scarse. Mission impossible? Ogni missione è ardua, lo suggerisce la parola stessa e proprio per questo nessuna missione si conclude con un risultato immediato. E’ quello che Meloni si è ripetuta prima di ieri e che intende evitare assolutamente, con il ricordo tuttora vivo del precedente di Zelensky nello stesso luogo. Essere accolta nella veste di rappresentante dell’Ue e leader dell’Italia, da un uomo sulle cui azioni e reazioni nessuno metterebbe la mano sul fuoco, è già un primo piccolo ma importante passo e la cautela è il requisito fondamentale per iniziare un dialogo che tenga conto della bizzarria del presidente della più importante potenza mondiale. Trump ama chi fa mostra di amarlo e lo asseconda, Meloni è intelligente e sa che “strafare”, come si vorrebbe da chi fa il gradasso a distanza, sarebbe l’anticamera del fallimento. Preferisce l’understatement che non significa lisciare il pelo al padrone di casa, ma toccare argomenti in cui l’interesse comune prevalga. E’ una forma di “captatio benevolentiae”, finalizzata a tastare il terreno e prendere le misure per il passo successivo che potrebbe infastidire ma al quale Meloni non rinuncia “Insieme possiamo fare meglio, possiamo difendere la libertà dell’Ucraina e costruire una pace giusta e duratura”. E sulla guerra in Ucraina “E’ chiaro che la Russia è l’invasore”. Un momento di tensione e risposta del presidente: “Non so se Zelensky sia il responsabile ma non sono un suo grande fan”. E lì finisce, con Meloni che non si è piegata alla fandonia cui il presidente americano dà credito. L’atmosfera torna distesa quando Meloni annuncia il raggiungimento del 2 per cento per la difesa al prossimo vertice Nato e sottolinea: “Siamo una nazione seria, rispetteremo gli impegni”. Prima della conclusione, un giornalista chiede della frase sugli europei parassiti. “Mai detto”, dice Trump, mentendo. Meloni torna a casa avendo assolto alla missione di ribadire la propria fedeltà all’europeismo e all’amicizia con lo storico alleato americano, alla difesa di Zelensky e della libertà minacciata da chi confida nel caos e nella disgregazione dell’Unione europea. E’ anche riuscita a scucire a Trump una promessa, non si sa se sarà mantenuta, quella di venire in Europa per incontrare la presidente della Commissione von der Leyen. La premier non ha portato a casa risultati concreti, ma non si è inchinata al tycoon e ha tracciato una linea chiara degli intendimenti europei e dei valori del Vecchio Continente.

Salva