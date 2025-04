Modica. Ubriaco alla guida di un auto, investe veicoli in sosta e rischia di travolgere anche una bimba

Modica – Un uomo alla guida della sua auto in stato di ubriachezza ha provocato un incidente stradale investendo diverse autovetture parcheggiate in Via Aldo Moro, nei pressi dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” ed ha rischiato di investire anche una bambina. E’ intervenuta un cittadino, ex militare dell’Esercito, che lo ha bloccato, poi ha chiamato la polizia. Conseguentemente, l’interessato è stato sottoposto ad alcoltest (etilometro), e gli è stato riscontrato un livello di alcool nel sangue molto elevato ben oltre il limite consentito.

Dal punto di vista giuridico, guidare con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro costituisce già uno stato di ebbrezza, ma se il tasso supera 0,8 g/l si configura un reato penale, con sanzioni che includono multe, arresto e sospensione della patente. Nel caso in cui si superi la soglia di 1,5 g/l ed inoltre si sia causato un incidente, le pene sono raddoppiate, è previsto il fermo amministrativo del veicolo, e la revoca della patente di guida (oltre a possibili confische del mezzo).

Inoltre, nel caso specifico in cui il conducente ubriaco provoca un incidente, la normativa prevede sanzioni penali aggravate e un trattamento più severo, compresa la confisca del veicolo, come disposto dall’art. 186 del Codice della Strada. L’incidente stradale costituisce un’aggravante del reato di guida in stato di ebbrezza, soprattutto se vi è un pericolo concreto per la pubblica incolumità, come nel caso di possibile investimento di una bambina.

nella foto una delle auto investite

