Modica, richieste di pagamento dei tributi. D’Antona: “Siamo con la Camera del Lavoro”

La Camera del Lavoro di Modica ha espresso forte preoccupazione per la situazione che sta coinvolgendo migliaia di cittadini, alle prese con richieste di pagamento di tributi arretrati (Imu, Tari e acqua) risalenti a circa dieci anni fa.

“Nelle ultime settimane, un numero senza precedenti di solleciti e avvisi di pagamento è stato inviato ai cittadini, generando grande apprensione e costringendoli a verificare l’attendibilità delle richieste. Molti, infatti, segnalano di aver già effettuato i pagamenti o di non aver mai ricevuto le bollette e le fatture relative agli anni contestati” – spiega Vito D’Antona di Sinistra Italiana -.

La Camera del Lavoro ritiene che l’elevato numero di cittadini coinvolti richieda un intervento immediato e sostanziale. In particolare, viene chiesto al Sindaco di Modica di:

Sospendere le procedure di pagamento per un periodo superiore ai 30 giorni attualmente previsti.

Prevedere una rateizzazione più ampia, con un maggior numero di rate e importi più bassi, per consentire ai cittadini di verificare la propria posizione e regolarizzare i pagamenti senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare.

“Per quanto riguarda le fatture emesse da Iblea Acque, condividiamo la posizione della Camera del Lavoro la Camera del Lavoro è cioè di garantire che le fatture riportino i consumi effettivi di acqua, sospendendo le procedure di riscossione coattiva per quelle emesse a forfait e richiedere l’apertura degli sportelli al pubblico per cinque giorni alla settimana, per permettere ai cittadini di interloquire direttamente con la società. Sono evidenti le difficoltà per molte famiglie e piccole imprese di affrontare pagamenti arretrati di più annualità in un’unica soluzione, e chiede al Sindaco di farsi portavoce di queste esigenze presso gli enti competenti”.

