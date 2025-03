Provincia di Ragusa, si vota per il presidente provinciale il 27 aprile

Sono stati respinti per difetto di giurisdizione i quattro ricorsi arrivati davanti al Tar di Palermo che chiedevano di sospendere le elezioni di secondo livello degli organi delle ex province fissate in Sicilia per il 27 aprile e di adire la Corte Costituzionale.

Le elezioni riguardano i consigli dei sei Liberi Consorzi e delle tre Città Metropolitane, nonché i presidenti dei sei Liberi Consorzi (in quanto i presidenti delle Città Metropolitane coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo).

I ricorsi erano stati presentati da Filippo Drago, ex sindaco di Aci Castello, dal presidente del Consiglio Comunale di Ispica, Giambattista Genovese; dalla consigliera comunale di Maletto, Maria Foti, e dall’ex consigliere del Comune di Randazzo, sciolto per mafia, Francesco Sgroi. Tutti e quattro i ricorsi erano patrocinati dall’avvocato Agatino Cariola, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Catania.

