Conferenza su “Donna e ricordo” – 13 marzo. I giovedì dell’Unitre

Il 13 marzo alle ore 17.30 nella Sala” Giorgio La Pira” presso Icotea a Modica, l’Unitre, in occasione della Conferenza “Donna e ricordo” in cui a relazionare saranno Marcella Burderi e Lucia Trombadore, sarà inaugurata una mostra fotografica che già in precedenza ha riscontrato molto interesse. Per tale motivo l’Unitre, ha pensato di proporla nella propria sede, dando la possibilità a chi non è riuscito a visitarla, di ammirare le foto meravigliose in esposizione. La mostra, che si terrà dal 13 al 19 marzo, racconta di storie di donne con particolare riferimento a parenti o soci dell’Unitre.

