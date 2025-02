Modica: consiglieri di Maggioranza interrogano l’Amministrazione sui Tributi Locali

Negli ultimi mesi, i cittadini di Modica hanno ricevuto numerosi avvisi di accertamento e solleciti di pagamento per tributi locali da parte di Creset e Iblea Acque. Molti di questi avvisi riguardano pagamenti già effettuati, vecchie annualità prescritte o importi sproporzionati e ingiustificati, creando un vero e proprio allarme sociale.

Le consigliere Miriam Franzò ed Elena Frasca, insieme ad altri dieci consiglieri di maggioranza, hanno presentato un’interrogazione all’Amministrazione Comunale, chiedendo chiarimenti sulla gestione dei tributi locali e sulla base delle indicazioni dell’Ente creditore, ovvero il Comune.

Le due esponenti della civica assise chiedono di conoscere quale ufficio comunale predispone l’elenco dei contribuenti inseriti nel mandato di riscossione affidato a Creset e Iblea Acque, e sulla base di quali controlli e parametri vengono individuati; se esiste un sistema di depurazione degli elenchi man mano che vengono inviati e notificati gli avvisi di accertamento; chi paga le spese relative all’invio massivo degli avvisi di accertamento e solleciti, anche per tributi vecchi e già pagati; il motivo per cui i pagamenti dei tributi locali spesso non risultano contabilizzati, causando richieste di pagamento per tributi già pagati o non dovuti.

I consiglieri di maggioranza ritengono fondamentale individuare all’interno dell’Ente un responsabile dei tributi locali a capo di una task force composta da dipendenti comunali. Tale task force dovrebbe interfacciarsi con Creset e Iblea Acqua per verificare l’esattezza dei solleciti e preavvisi di messa in mora, fornendo assistenza ai cittadini per pagare quanto realmente dovuto.

L’interrogazione sottolinea come, nell’attuale situazione di dissesto del Comune di Modica, sia ancora più necessario attuare politiche di riscossione dei tributi locali trasparenti e corrette, al fine di ottenere la collaborazione e la fiducia dei contribuenti-cittadini.

Salva