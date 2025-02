Ragusa, al via il progetto “Next” per connettere i giovani al futuro

Stamattina, presso la sala giunta del Comune di Ragusa, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di “Next”, il nuovo progetto per connettere letteralmente i giovani al futuro. Come? Con una serie di iniziative e rendere operosi e occupati i giovani senza occupazione, target di età dai 18 ai 35 anni.

“Next nasce dal rammarico dei giovani che né studiano e né lavorano, convinti di aver perso ormai le loro chance e i loro talenti. Si parte dal far nascere in loro voglia di riscatto e passione- ha affermato il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì- “Per questo insieme a Fondazione San Giovanni Battista, l’Argent, Cooperativa sociale Proxima, ItaliaCamp, Logos Società Cooperativa, abbiamo sviluppato un programma di iniziative per aiutare i ragazzi a mettere una croce sopra la definizione di NEET per diventare NEXT”.

Il progetto avrà inizio da un questionario rivolto appunto ai giovani, per un’analisi statistica del fenomeno che è già in corso per poi proseguire con un grande evento formativo e motivazionale con Giovanni Muciaccia, Marcello Ascani, Noemi David, che si svolgerà giovedì 27 e venerdì 28 marzo.

“Gli obiettivi del progetto si possono indicare con 3 verbi: intercettare, ingaggiare, attivare- ha affermato l’Assessore Simone Digrandi- “Intercettare le esigenze dei giovani attraverso la messa a sistema delle informazioni dei vari stakeholder (pubblico, scuole, terzo settore, servizi sociali ecc), rafforzare l’attività dell’Informagiovani. Ingaggiare sempre più giovani, fornendo loro una spinta motivazionale facendo emergere talenti e specificità, sia in termini di fragilità da contenere che di potenzialità da sviluppare. Attivare concretamente i giovani, in base ai loro interessi e alle loro esigenze, offrendo l’opportunità di svolgere attività pratiche che facciano ritrovare loro la fiducia e la voglia di partecipazione”

