Antonio Nicosia rimane alla guida della FNP Cisl Ragusa Siracusa

Antonio Nicosia riconfermato alla guida della FNP Cisl Ragusa Siracusa. La federazione che mette insieme i pensionati iscritti alla Cisl, ha celebrato il proprio IV Congresso territoriale nella sala conferenze del Baglio a Ragusa.

A completare la segreteria saranno Carmelo Veneziano e Paola Di Gregorio.

I lavori, svolti alla presenza della segretaria generale regionale della categoria, Rosaria Aquilone, e del segretario generale della UST, Giovanni Migliore, hanno messo al centro le maggiori esigenze per gli anziani e allo stesso tempo hanno sottolineato con grande convinzione il ruolo attivo di una “generazione sostenibile” e che intende impegnarsi nel tessuto sociale connettendosi con i più giovani.

“Essere una generazione per la sostenibilità significa assumersi una responsabilità storica – ha detto Nicosia nel suo intervento – quella di connettere valori, azioni e persone per un futuro più giusto”.

I pensionati Cisl richiamano all’impegno collettivo per cambiare la realtà. “Non siamo solo i destinatari di assistenza e cure – ha aggiunto ancora – ma veri e propri attori del cambiamento, con un ruolo sempre più significativo nella società”.

Nicosia punta il dito verso quelle diseguaglianze che colpiscono gli anziani; dalle solitudini crescenti alla rinuncia alla cura per ragioni economiche, fino alla marginalizzazione sociale.

“Essere comunità di cura significa assumersi il compito di proteggere e sostenere chi è più vulnerabile – ha rimarcato – contrastando l’indifferenza con l’azione e la solidarietà”.

Il contesto economico attuale non è benevolo con gli anziani che hanno subito l’erosione del potere d’acquisto delle pensioni, hanno difficoltà evidenti nell’accesso alla sanità pubblica, ai servizi di assistenza domiciliare e ai trasporti locali, patiscono un isolamento sociale crescente.

“È di assoluta urgenza il potenziamento della sanità territoriale – ha detto Nicosia – incrementando il numero di medici di base e infermieri. La nostra battaglia, quella che con forza stiamo portando avanti come FNP, riguarda la riduzione delle liste di attesa. Gli anziani affrontano tempi di attesa insostenibili per visite specialistiche e interventi chirurgici con gravi conseguenze per la salute”.

“Temi sociali che devono vederci sempre insieme – ha sottolineato Giovanni Migliore nel suo intervento – Confederazione e Pensionati dovranno portare avanti questa battaglia per dare risposte agli anziani, ai disabili e ai non autosufficienti che patiscono storture sociali che li isolano”.

“Proprio per questo vogliamo essere una generazione aperta al futuro – ha concluso Rosaria Aquilone – Una generazione che insieme ai giovani lavori concretamente per una società sostenibile in termini ambientali e di welfare”.

Salva