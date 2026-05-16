  • 16 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 16 Maggio 2026 -
Politica | Ragusa

Caruso denuncia: “Situazione grave negli spogliatoi del campo comunale Biazzo di Ragusa”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 16 maggio 2026 – Una differenza ormai evidente e non più ignorabile tra gli standard richiesti alle strutture private e ciò che viene invece tollerato nelle strutture pubbliche. È questo il punto centrale della denuncia della consigliera comunale Rossana Caruso, intervenuta dopo il sopralluogo effettuato ieri pomeriggio negli spogliatoi del campo comunale “Biazzo” – Ex Enal, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da cittadini e giovani atleti che frequentano quotidianamente l’impianto.

Caruso sottolinea come, in qualsiasi struttura privata o azienda aperta al pubblico, condizioni come infiltrazioni, muffa, impianti deteriorati e servizi igienici in stato precario comporterebbero verifiche immediate e tempi certi per il ripristino. Nel settore pubblico, invece, queste criticità vengono troppo spesso considerate “normali”, rinviando gli interventi in attesa di finanziamenti, bandi o risorse esterne.

Secondo la consigliera, il Comune di Ragusa — che negli anni ha più volte rivendicato una situazione finanziaria solida — dovrebbe essere in grado di programmare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza dipendere esclusivamente da fondi esterni, soprattutto quando le criticità sono note da tempo.

Il sopralluogo ha evidenziato una situazione definita “grave e inaccettabile”: soffitti segnati da umidità e muffa, impianti vetusti, tubazioni deteriorate, una caldaia con problemi di funzionamento e pannelli solari non operativi. Locali che, ricorda Caruso, sono utilizzati ogni giorno da giovani sportivi e cittadini e che meriterebbero ben altro livello di cura.

A dicembre l’amministrazione aveva annunciato con entusiasmo il finanziamento per la ristrutturazione degli spogliatoi del Biazzo e dell’Ottaviano, presentandolo come una risposta attesa da ragazzi e famiglie. Tuttavia, la situazione attuale appare — secondo Caruso — molto distante da quella descritta nei comunicati istituzionali.

Per questo motivo la consigliera ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sullo stato dell’iter relativo al finanziamento annunciato, sui tempi previsti per l’avvio dei lavori, sulle verifiche tecniche effettuate sugli impianti e sugli eventuali interventi urgenti che il Comune intenda adottare nell’immediato.

«Non stiamo parlando di opere straordinarie — conclude Caruso — ma di garantire condizioni minime di sicurezza, funzionalità e decoro a chi ogni giorno utilizza questi spazi».

© Riproduzione riservata
599915

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube