Scicli: Obiettivo Comune apprezza la nomina di Giuseppe Mariotta ad Assessore alla Cultura

Il Coordinamento, il Gruppo Consiliare e l’Assemblea di Obiettivo Comune esprimono apprezzamento per la scelta del Sindaco di Scicli di completare l’assetto assessoriale con la nomina del Prof. Giuseppe Mariotta. Figura di spicco nel panorama culturale locale, Mariotta rappresenta un valore aggiunto per la squadra amministrativa e un segnale di forte attenzione verso le politiche culturali.

La nomina di Mariotta, personalità molto conosciuta in città e da sempre attiva in ambito culturale, viene accolta con entusiasmo da Obiettivo Comune, che vede in questa scelta un rafforzamento delle politiche culturali, considerate cruciali per il futuro di Scicli.

Le sfide che attendono l’Amministrazione in ambito culturale sono importanti, a partire dall’inaugurazione del Museo del Carmine, un evento che segnerà un punto di svolta per la città. La presenza di un assessore come Mariotta, con la sua competenza e passione per la cultura, fa ben sperare in un futuro ricco di iniziative e progetti.

Obiettivo Comune, nel ribadire la piena fiducia nella decisione del Sindaco, formula auguri di un proficuo lavoro al nuovo Assessore Mariotta, con la certezza che saprà dare piena esecuzione alla parte culturale del programma elettorale votato dai cittadini.

