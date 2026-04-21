L’Olympia Basket Comiso vola ai playoff. Terzo posto nel girone Poule Promozione

Comiso, 21 aprile 2026 – Si conclude con un bilancio positivo la seconda fase della stagione per l’A.S.D. Olympia Basket Comiso. La squadra, dopo aver superato brillantemente i primi scogli del campionato di Serie C, ha confermato il proprio valore attestandosi stabilmente tra le “big” del torneo.

Il campionato di quest’anno ha previsto una formula sfidante, divisa in due momenti cruciali. Nella prima fase, l’Olympia ha lottato con determinazione per strappare il pass riservato alle prime 5 classificate, ottenendo così il diritto di accedere alla prestigiosa Poule Promozione. In questa seconda fase, valevole per il salto in Serie B Interregionale, i ragazzi guidati dai coach Ceccato e D’Iapico hanno alzato ulteriormente l’asticella, chiudendo con un meritato terzo posto in classifica.

L’ultimo successo contro la Dierre è stato fondamentale per acquisire consapevolezza dei propri mezzi: nonostante una rotazione corta a causa degli infortuni, l’Olympia ha dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque. Una gara vinta con intelligenza e cuore, che fornisce la giusta carica per l’inizio dei Play-off.

Il Presidente Roberto Biscotto intende elogiare pubblicamente tutti i giocatori della prima squadra e lo staff tecnico, rivolgendo anche un caloroso augurio a Mentonelli per un pronto recupero dall’infortunio. Il Presidente ha poi voluto porre l’accento sulla crescita globale della società: “Voglio rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i dirigenti, al responsabile e agli allenatori del settore giovanile per l’immenso lavoro svolto. I numeri parlano chiaro: quest’anno l’Olympia ha raggiunto la quota storica di 349 tesserati nel vivaio. Un traguardo d’orgoglio che trova il suo apice nel risultato dell’Under 15 d’Eccellenza, approdata con merito alla fase finale.”

Il Presidente continua con un pensiero alle famiglie: “Grazie a tutti i genitori per la fiducia e il supporto costante. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi sarà quello di analizzare ogni aspetto per capire dove possiamo migliorarci ulteriormente; vogliamo creare un percorso sempre più solido e sostenibile che permetta di portare un numero crescente di ragazzi del nostro settore giovanile a vestire stabilmente la maglia della prima squadra.”

Un ringraziamento doveroso va a tutti i partner commerciali e, in modo particolare, al main sponsor BCC La Riscossa di Regalbuto, il cui sostegno ha permesso di allestire un progetto tecnico così competitivo.

Infine, un ringraziamento di cuore va ai nostri straordinari tifosi. Il loro calore è stato fondamentale e nei Play-off sarà il sesto uomo in campo per spingere l’Olympia sempre più in alto.

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