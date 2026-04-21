Moderatismo e Civismo. Incontro Forza Italia alla Sala Avis Vittoria

Vittoria, 21 aprile 2026 – Si è svolto nella sala Avis di Vittoria l’incontro dal titolo “Moderatismo e Civismo – Costruire sinergie per rafforzare i territori”, promosso dalla segreteria cittadina di Forza Italia, che ha registrato una partecipazione straordinaria di cittadini, amministratori e rappresentanti del mondo associativo. Un appuntamento che ha offerto un confronto aperto e costruttivo sulle prospettive di sviluppo della città e sulle dinamiche civiche che possono rafforzare il tessuto sociale e istituzionale del territorio. Il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa, sottolineando il valore del dialogo emerso durante i lavori.

“Abbiamo vissuto un momento davvero importante per la nostra comunità. Sono emerse idee, proposte e riflessioni che indicano una strada chiara per il futuro di Vittoria. È stato un confronto vero, concreto, che ci permette di costruire un percorso condiviso insieme alla cittadinanza”, ha dichiarato. Pelligra ha evidenziato come l’incontro rappresenti un punto di partenza per un lavoro più ampio e continuativo: “Questo appuntamento ci dà la spinta per continuare a dialogare con i cittadini, spiegare il nostro progetto di città e raccogliere suggerimenti, bisogni e visioni. È così che si costruisce una comunità più forte”. Il consigliere ha concluso ribadendo il proprio impegno, quello del segretario cittadino Andrea La Rosa e di tutto il direttivo, a proseguire su questa linea di ascolto e partecipazione: “Vittoria merita attenzione, coinvolgimento e idee che guardano lontano. Continuiamo su questa strada, con responsabilità e spirito di servizio”. L’incontro ha confermato l’interesse della cittadinanza verso momenti di confronto pubblico e la volontà di contribuire attivamente alla crescita della città.

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