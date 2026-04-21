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Politica | Ragusa

Caos gestionale Iblea Acque. Italia Viva Ragusa chiede nuovo incontro con i vertici della società

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Ragusa, 21 aprile 2026 – Italia Viva Ragusa torna a intervenire sul funzionamento di Iblea Acque Spa, raccogliendo le segnalazioni provenienti da diversi comuni della provincia e, in particolare, dal territorio di Scicli. A parlare è la coordinatrice provinciale Marianna Buscema, che da tempo segue da vicino la questione anche nel suo ruolo di consigliera comunale proprio a Scicli.
“Stiamo ascoltando cittadini, famiglie, attività commerciali. Le criticità sono diffuse e ormai non più rinviabili”, afferma Buscema, che riconosce comunque alcuni aspetti positivi del servizio: “Quando si tratta di intervenire su perdite idriche o su improvvise carenze d’acqua, il personale si attiva con impegno e tempestività. Su questo va dato atto che, in molte situazioni, le squadre tecniche operano con serietà”.
Ma il nodo principale, sottolinea Buscema, riguarda la gestione amministrativa delle utenze, un ambito che continua a generare disagi e incertezze. “Il problema più grave – spiega – è che gli utenti non ricevono letture reali dei consumi. Le bollette continuano a basarsi su stime, spesso errate, che si trascinano da un periodo all’altro. Il risultato è un accumulo di errori che crea confusione e sfiducia”.
A questo si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: “Molti cittadini stanno ricevendo solleciti di pagamento relativi a bollette già contestate e per le quali è stato chiesto un riconteggio. È una situazione paradossale: chi vuole pagare e cerca chiarimenti si ritrova in un labirinto burocratico che non porta a nessuna risposta certa”.
Buscema punta il dito anche contro l’organizzazione del front office di Scicli, dove operano gli impiegati di Iblea Acque: “Fanno il possibile, ma non sono messi nelle condizioni di risolvere nulla. Raccolgono le istanze e le inoltrano a Ragusa, senza poter dare risposte immediate. È un passaggio inutile che allunga i tempi e aumenta la frustrazione degli utenti”. Per questo, la coordinatrice provinciale di Italia Viva annuncia un nuovo passo: “Tornerò a chiedere un incontro ai vertici di Iblea Acque. È necessario capire perché, nonostante le segnalazioni continue, non si riesca a risolvere una problematica che ormai è diventata strutturale. I cittadini hanno diritto a un servizio efficiente, trasparente e soprattutto chiaro”.
Buscema conclude ribadendo l’impegno del partito sul territorio: “Continueremo a raccogliere le istanze e a portarle nelle sedi opportune. L’acqua è un bene primario e la sua gestione non può essere fonte di disordine amministrativo”.

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