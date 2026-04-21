Comiso, cade in un dirupo in zona impervia: salvato dai Vigili del Fuoco

COMISO – Si è conclusa con un delicato salvataggio l’operazione di soccorso scattata nella serata di ieri nel territorio di Comiso. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Ragusa è intervenuto d’urgenza in contrada Petraro Cozzo Apollo per recuperare una persona precipitata in una scarpata.

La dinamica e i soccorsi

L’allarme è scattato quando è stata segnalata la presenza di una persona ferita in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere con i mezzi ordinari. Una volta giunta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha dovuto farsi strada tra la vegetazione e il terreno scosceso per individuare il malcapitato.

Per il recupero si è reso necessario l’impiego degli specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviali). I soccorritori, utilizzando tecniche di derivazione alpinistica e attrezzature specifiche, hanno raggiunto il ferito in fondo al dirupo, procedendo immediatamente alla sua immobilizzazione su una barella dedicata per evitare ulteriori traumi.

Il trasferimento in ospedale

Dopo una complessa manovra di risalita, il ferito è stato riportato in zona sicura e affidato alle cure del personale sanitario del 118, già presente sul luogo con un’ambulanza.

Il paziente è stato successivamente trasferito presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area sono state portate a termine con successo intorno alle 23, confermando ancora una volta l’importanza fondamentale della specializzazione SAF del corpo dei Vigili del Fuoco in contesti naturali ostili.

foto Franco Assenza

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