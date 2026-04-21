  • 21 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 21 Aprile 2026 -
Modica | Politica

Modica al buio e tra le buche: il PD interroga l’amministrazione su Via Mantegna Itria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 21 Aprile 2026  – Strade colabrodo e oscurità totale. La situazione di Via Mantegna  Itria, finisce sui banchi del Consiglio Comunale. Il consigliere del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, ha infatti depositato un’interrogazione urgente indirizzata al Sindaco e all’assessore competente per denunciare lo stato di abbandono in cui versa l’arteria stradale.

Secondo quanto riportato nell’atto ispettivo, il deterioramento del manto stradale ha raggiunto livelli di grave compromissione. La presenza diffusa di buche profonde, avvallamenti e tratti completamente dissestati non solo rende difficile la circolazione, ma rappresenta un vero e proprio pericolo per l’incolumità di automobilisti e pedoni.

A peggiorare il quadro già critico è la totale assenza di illuminazione pubblica in diversi tratti della via. Con il calar del sole, la strada sprofonda nel buio, aumentando esponenzialmente il rischio di incidenti e alimentando un senso di insicurezza tra le famiglie che risiedono nella zona.

L’affondo di Spadaro punta il dito contro una gestione della manutenzione definita insufficiente: «La mancanza di adeguati interventi manutentivi si protrae ormai da diversi anni, nonostante le reiterate segnalazioni dei cittadini che vivono in Contrada Itria».

Con l’interrogazione, il consigliere PD chiede risposte precise su tre fronti:  nonostante le proteste, non si è ancora intervenuti con soluzioni risolutive,   se esiste una programmazione concreta per il rifacimento del manto stradale,  se è prevista l’installazione di un impianto di illuminazione pubblica per restituire dignità alla zona.

L’interrogazione attende ora di essere inserita nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, dove l’amministrazione sarà chiamata a chiarire se e quando i residenti di Via Mantegna potranno finalmente uscire dall’isolamento e dal degrado.

© Riproduzione riservata
597726

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube