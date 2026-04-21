Modica al buio e tra le buche: il PD interroga l’amministrazione su Via Mantegna Itria

MODICA, 21 Aprile 2026 – Strade colabrodo e oscurità totale. La situazione di Via Mantegna Itria, finisce sui banchi del Consiglio Comunale. Il consigliere del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, ha infatti depositato un’interrogazione urgente indirizzata al Sindaco e all’assessore competente per denunciare lo stato di abbandono in cui versa l’arteria stradale.

Secondo quanto riportato nell’atto ispettivo, il deterioramento del manto stradale ha raggiunto livelli di grave compromissione. La presenza diffusa di buche profonde, avvallamenti e tratti completamente dissestati non solo rende difficile la circolazione, ma rappresenta un vero e proprio pericolo per l’incolumità di automobilisti e pedoni.

A peggiorare il quadro già critico è la totale assenza di illuminazione pubblica in diversi tratti della via. Con il calar del sole, la strada sprofonda nel buio, aumentando esponenzialmente il rischio di incidenti e alimentando un senso di insicurezza tra le famiglie che risiedono nella zona.

L’affondo di Spadaro punta il dito contro una gestione della manutenzione definita insufficiente: «La mancanza di adeguati interventi manutentivi si protrae ormai da diversi anni, nonostante le reiterate segnalazioni dei cittadini che vivono in Contrada Itria».

Con l’interrogazione, il consigliere PD chiede risposte precise su tre fronti: nonostante le proteste, non si è ancora intervenuti con soluzioni risolutive, se esiste una programmazione concreta per il rifacimento del manto stradale, se è prevista l’installazione di un impianto di illuminazione pubblica per restituire dignità alla zona.

L’interrogazione attende ora di essere inserita nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, dove l’amministrazione sarà chiamata a chiarire se e quando i residenti di Via Mantegna potranno finalmente uscire dall’isolamento e dal degrado.

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