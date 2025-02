Incendio a Comiso: condizionatore in fiamme in un’abitazione

Attimi di paura si sono vissuti oggi pomeriggio in via San Biagio a Comiso, dove un incendio si è sviluppato in un’abitazione a causa di un condizionatore esterno andato in fiamme.

Tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia di Stato per gestire la situazione.

Fortunatamente, i danni causati dall’incendio sono stati di lieve entità. La proprietaria dell’abitazione è stata immediatamente sgomberata e non ha subito alcuna conseguenza fisica.

Le cause precise dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma tutto fa pensare che sia stato un guasto al condizionatore esterno a innescare le fiamme.

