L’Unione europea smutandata…l’opinione di Rita Faletti

I precedenti non vanno dimenticati, nulla nasce all’improvviso. Il Putin che invade l’Ucraina nel 2022 per cacciare Zelensky e sostituirlo con un onest’uomo da lui scelto, non è diverso dal Putin che nel 2008 fa le prove generali in Georgia o dal Putin che nel 2014 occupa la Crimea e manda in Donbas gli “omini verdi” a sobillare i secessionisti filorussi contro le formazioni paramilitari ucraine. L’Ucraina da denazificare, scelta lessicale curiosa da parte di un dittatore, è sullo stesso piano dei missili della Nato puntati verso Mosca, o, più prosaicamente, della metafora dei cani che abbaiano ai confini russi. Di missili Nato che abbiano colpito obiettivi russi prima del 24 febbraio 2022 non se ne sono visti. Fa tutto parte della narrazione di un bugiardo seriale che chiama la guerra “operazione militare speciale” e che parlando di Trump dice: “Se non gli fosse stata rubata la vittoria, la crisi dell’Ucraina non ci sarebbe stata”. Fu Biden a vincere nel 2020 e Trump non fu defraudato come Putin sa bene, ma la spregiudicatezza dell’omologo americano lo mette di buonumore. Assecondare la fake gli permette di definire “crisi” un’aggressione bella e buona come quella da lui pianificata contro l’Ucraina. Ma Trump non Trump, nessuno lo avrebbe distolto dal progetto criminale di attaccare illegalmente uno stato sovrano. E’ caldamente sconsigliato prestare fede alle dichiarazioni del capo del Cremlino e aspettarsi che dica la verità, quella che serve ai suoi fini. E’ talmente abituato a mentire che deve essersi stupito molto quando ha detto: “Raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati”, intendendo quelli raggiunti di volta in volta. A Trump non sembra vero trovarsi d’accordo con un personaggio che lui ammira e, ottimisticamente secondo il suo modo di pensare, gli ricorda se stesso, una sorta di alter ego che parla il suo stesso linguaggio, ma in realtà è in grado di sviscerare la mente di chi gli sta di fronte. Putin lo asseconda e gli dà ragione, gli liscia il pelo e soddisfa il suo sconfinato narcisismo. L’americano si sente lusingato e ne gode, senza capire che il russo è campione d’inganno. Zelensky lo aveva messo in guardia: “Sta attento a non farti fregare”. Il comico modesto, il dittatore non eletto, il responsabile della guerra in Ucraina e dei suoi tanti morti, il presidente che raggiunge appena il 4 per cento dei consensi, in realtà il 56 per cento, l’uomo che è stato costretto all’accattonaggio per avere soldi e aiuti militari, non per sé o per la propria gloria, ma per salvare il suo popolo dalle grinfie russe, oggi è deriso e umiliato. Eppure, tutto era scritto. Il democratico Biden e la timorosa Unione europea hanno costretto gli ucraini a combattere con un braccio dietro la schiena, l’esgalescion l’esgalescion, a rispettare le linee rosse che neanche Obama aveva preteso che il macellaio Assad rispettasse, ad aspettare armi proiettili e carri armati arrivati a pezzi e bocconi e con i tempi biblici della burocrazia, il fiore all’occhiello di questa finta Unione, zizzagando tra i veti del pacifismo miserabile di saltimbanchi della politica e sedicenti difensori della spesa per il welfare in nome del santo populismo. Volete il gas o la libertà? Che domanda, il gas, ovvio. E dire che Zelensky, vero eroe di un passato lontano, il cosacco coraggioso che non è scappato, ha fatto di più per l’Unione di imbelli che gli imbelli per la sicurezza dei loro popoli. Macron convoca un summit a Parigi per discutere sui passi da fare in caso di un eventuale cessate il fuoco. Mancano Finlandia e Paesi baltici, i più esposti alla minaccia di Putin per contiguità territoriale con la Russia. La proverbiale coesione dell’Unione! Volete il gas o la libertà? Il gas russo a basso costo, Nord Stream2, la chiusura delle centrali nucleari nonostante l’insistenza di Macron a favore della sovranità strategica dell’Europa, l’ossessione del Green, la fiducia in Putin: l’eredità fallimentare di Angela Merkel, che tenne testa a Trump ma non a Putin. L’Ue non ha trovato di meglio che apparecchiare pacchetti di sanzioni contro la Russia sperando che funzionassero. E la difesa? Con Trump che pretende il 5 per cento di investimenti per la difesa, minaccia dazi e l’abbandono della Nato, propone di mandare Zelensky in esilio in Francia, in vista di spartirsi l’Ucraina con Putin, immaginiamo quale potrebbe essere la pace “giusta e duratura” per un popolo martoriato da tre anni di guerra feroce. Complimenti Europa, buona smutandata!

