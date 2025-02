Scicli. Eletto il nuovo Coordinamento e ricostituito il Gruppo Consiliare di “Obiettivo Comune”

Voltare pagina, nel segno della continuità. Potrebbe sembrare un ossimoro eppure è lo slogan del Movimento “Obiettivo Comune” di Scicli che ha deciso di rilanciare l’azione di Obiettivo Comune all’interno del Consiglio Comunale e dell’agone politico sciclitano. Secondo questo spirito, l’Assemblea di Obiettivo Comune ha ridefinito la funzione e l’attività del Movimento, nominando il nuovo Direttivo ed eleggendo come coordinatore l`Avv. Matteo Giannì.

La nomina del nuovo Coordinamento è stata accompagnata anche dal ritorno di Obiettivo Comune come Gruppo Consiliare, composto da Salvatore Causarano e Debora Iurato, quest’ultima precedentemente Indipendente. La Consigliera Iurato ricoprirà anche il ruolo di Capogruppo consiliare. Il

gruppo, già rafforzato anche dalla partecipazione di alcune realtà associative locali, sarà attivo nei prossimi mesi con diverse iniziative pubbliche per aprirsi a tutti coloro che vorranno

contribuire con le proprie idee al presente ed al futuro della nostra terra.

