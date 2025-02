Tommy Cash e la sua “Espresso Macchiato”: una canzone che fa discutere

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e con esso la sua dose di polemiche. Quest’anno a far discutere è la canzone presentata dall’Estonia, “Espresso Macchiato” di Tommy Cash. Un brano che, a detta di molti, utilizza stereotipi triti e ritriti sull’Italia e sulla sua cultura.

La canzone, cantata in un italiano maccheronico, intona espressioni tipiche e luoghi comuni italiani, dal caffè espresso alla mafia, passando per la “dolce vita” e la “spaghetti”. Un’immagine stereotipata e superficiale dell’Italia, che ripropone con una certa ironia, ma che rischia di cadere nel ridicolo e nell’offensivo.

Difficile dire se “Espresso Macchiato” sia una vera e propria parodia dell’italianità o una semplice operazione di marketing per far parlare di sé. Di certo la canzone ha già scatenato un dibattito acceso sui social network, tra chi la trova divertente e chi la considera irrispettosa.

Al di là del giudizio sulla canzone in sé, “Espresso Macchiato” pone l’attenzione su un problema annoso: l’utilizzo di stereotipi sull’Italia e sulla sua cultura da parte dei media stranieri. Un problema che spesso viene sottovalutato, ma che può avere conseguenze negative sull’immagine del nostro paese all’estero.

La vicenda di “Espresso Macchiato” ci invita a riflettere su come veniamo percepiti all’estero e su cosa possiamo fare per contrastare gli stereotipi. Un compito che spetta a tutti noi, non solo ai media e ai politici.

Ecco la traduzione di questo brano:

Mio amore

Mio amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Per favore

Per favore

Espresso macchiato corneo

Mio amore

Mio amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Per favore

Per favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ciao bella sono Tomaso

Dipendente dal tabacco

Mi piace il mio caffè molto importante

Non ho tempo per parlare mi scusi

Le mie giornate sono molto impegnate

E ho solo questo piccolo ristorante

La vita può darti dei limoni

Quando si balla con i demoni

No stresso no stresso

Non c’è bisogno di essere depresso

Mio amore

Mio amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Per favore

Per favore

Espresso macchiato corneo

Mio amore

Mio amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Per favore

Per favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Mi piace volare in privato

Con 24 carati

Anche la mia casa è molto

Grandioso

Io denaro numeroso

Lavoro intorno all’orologio

Ecco perché sto sudando come un mafioso

La vita è come gli spaghetti

Difficili finché non ce la fai

No stresso no stresso

Sarà un espresso

Mio amore

Mio amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Per favore

Per favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La la la…

Espresso macchiato

Espresѕo macchiаto