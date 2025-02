Scicli: disagi alla scuola materna Don Milani

Disagi alla scuola materna “Don Milani” di Scicli. A segnalarlo sono i consiglieri di maggioranza, Puglisi, Muriana, Bonincontro e Arrabito, che comunque, stanno vigilando affinché vengano risolti. I genitori sono scontenti, è innegabile! Come consiglieri, ci arrivano tante segnalazioni in merito alle condizioni degli spazi esterni della scuola materna dell’istituto comprensivo “Don Milani”. Siamo andati di persona a constatare la situazione in cui versa l’esterno del cortile. Erbacce alte ovunque che non solo non permettono ai bambini di poter giocare ma costringono genitori e bambini districarsi tra la vegetazione. Non è accettabile! Purtroppo questa non è la sola denuncia che ci arriva. Ad alta voce infatti i genitori chiedono il ripristino dell’agibilità dell’ingresso principale dell’asilo sbarrato da alcune pedane in legno, messe lì a mò di chiusura in attesa che la copertura di ingresso venga sistemata. Una sistemazione occorrerebbe anche ai muri perimetrali che hanno bisogno di manutenzione urgente prima che qualcuno si faccia male. Abbiamo più volte sollecitato il Sindaco e gli assessori di competenza ad attivarsi per risolvere i problemi denunciati dai rappresentanti e dei genitori dei bambini che frequentano la scuola materna dell’istituto comprensivo “Don Milani”. L’impegno concreto è quindi quello di vigilare e cercare di risolvere queste problematiche nel più breve tempo possibile.



Salva