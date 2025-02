Ragusa perde finanziamento di 3,5 milioni di euro per la pubblica illuminazione

Revocato al Comune di Ragusa un finanziamento di 3,5 milioni di euro per il progetto di riqualificazione e di efficientamento della pubblica illuminazione. La notizia è stata resa nota dalla deputata regionale del M5S, di Ragusa, Stefania Campo, che ha avuto accesso al decreto di revoca del finanziamento da parte del Dipartimento regionale dell’Energia della Regione Siciliana.

Il finanziamento, concesso nel settembre del 2021, a valere sul Por Fers 2014/2020, è stato revocato a causa del mancato avvio delle attività previste entro il 31 dicembre 2023. Il Dipartimento ha certificato “definitivamente” che il Comune di Ragusa non ha provveduto ad avviare alcuna delle attività previste, disattendendo così gli obblighi contrattuali sottoscritti.

La vicenda, piuttosto complessa, ha visto un’interlocuzione tra il Dipartimento e il Comune che non ha portato a risultati utili. La Regione aveva avviato il procedimento di revoca già nel settembre 2024, concedendo al Comune la possibilità di un’audizione e della presentazione di memorie, controdeduzioni e documentazione. Tuttavia, l’audizione e le memorie presentate dal Comune non hanno convinto il Dipartimento, che ha formalizzato la revoca del finanziamento lo scorso 14 febbraio.

Dalla documentazione prodotta dal Comune, si evince che un’altra ditta partecipante all’avviso aveva impugnato il tutto avanti il Tar di Catania, opponendosi di fatto allo stesso affidamento. Nonostante il Tar avesse certificato la giustezza dell’affidamento, il Comune di Ragusa non sembra abbia più dato seguito agli impegni sottoscritti con il Dipartimento regionale all’Energia, né comunicato allo stesso la decisione del Tar.

La deputata Campo si chiede cosa sia accaduto in questo lasso di tempo in cui il Comune è rimasto in silenzio. “C’è stato un ripensamento? Si è trattato di negligenza? Si è verificato qualche evento di cui non abbiamo contezza e che non sembra risultare dalla corrispondenza fra Regione e Comune?”.

La città di Ragusa perde così 3,5 milioni di euro di fondi pubblici destinati all’efficientamento della pubblica illuminazione. “Una vicenda burocratico-amministrativa che si sarebbe dovuta gestire sicuramente con più accortezza e, aggiungiamo, con più condivisione con la deputazione regionale che rappresenta la città e la provincia in seno al Parlamento siciliano”.

La portavoce del M5S chiede al Comune di procedere con un ricorso al Tar contro tale decreto di revoca, oppure con un ricorso straordinario al presidente della Regione. “Non è possibile che si perdano milioni e milioni di euro, già assegnati alla nostra comunità, per responsabilità di cui i cittadini non sono né consapevoli né responsabili”.

La perdita di risorse non riguarda solo i 3,5 milioni di euro, ma anche tutto ciò che si sarebbe potuto risparmiare, negli anni passati e in quelli a venire, in termini di riduzione complessiva dei costi energetici. “Proprio in un periodo in cui la spesa per l’energia è diventata un problema enorme sia per i privati cittadini che per gli Enti locali”.

