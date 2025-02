La Sanità Pubblica, cartina di tornasole dell’Italia della crisi. Riceviamo

Nell’ottobre dello scorso anno, dopo una visita ginecologica, alla signora P.G. viene prescritto un esame bioptico (detto anche biopsia) per una lesione sospetta.

Pertanto il ginecologo dell’Ospedale di Modica procede subito alla prenotazione e rassicura la paziente che sarebbe stata richiamata rapidamente per essere sottoposta a quell’importante esame.

Nel corso delle settimane successive la paziente tenta inutilmente di ottenere l’esame e ogni volta viene rimandata indietro con la promessa di essere chiamata a breve.

Dopo tre mesi di attesa la paziente si rivolge alla nostra associazione chiedendomi di non compiere alcun formale sollecito legale nel timore di indispettire il personale della struttura.

Aderendo quindi all’invito della paziente mi reco al reparto, in qualità di medic , sperando di ottenere spiegazioni sul caso.

In due occasioni non riesco ad incontrare il medico che segue la paziente e neppure il primario. Al terzo tentativo scopro che non sarebbe consentito l’ingresso e riesco a varcare l’ingresso con l’aiuto di una collega.

Al terzo tentativo, pur non riuscendo ad acquisire notizie sul caso, un’infermiera mi informa che la lista di attesa per le biopsie, in molti casi, si protraggono per mesi e mesi.

Insomma la paziente è stata costretta ad attendere quattro mesi per sottoporsi all’esame. E. però. non è ancora finita e, infatti, vengo informato che per conoscerne l’esito si dovranno attendere, almeno, altri due mesi.

A questo punto non si tratta più di segnalare una semplice criticità!! La struttura sanitaria pubblica non può e non deve sottovalutare i tempi dei prelievi e degli esami bioptici.

Dinanzi a frequenti episodi di inammissibili ritardi (da noi evidenziati anche nel passato) sento il bisogno di una denuncia pubblica !!

I vertici dell’azienda sanitaria di Ragusa, in aperta difformità ai principi di legge, non garantiscono adeguatamente il percorso di prevenzione e cura in presenza di sospette patologie oncologiche.

dr Rosario Gugliotta, presidente Comitato Civico Articolo 32 Ragusa

