Furti ed estorsioni, presa banda a Rosolini

Arrestate dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa, tre persone, un uomo di 36 anni e due donne, rispettivamente di 33 e 46 anni, tutti e tre con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona,

Avrebbero messo a segno diversi furti su auto in sosta nel centro abitato di Rosolini, in una circostanza forzando la vetrata esterna di un’attività commerciale, portando via oggetti, denaro e documenti e, in alcuni casi, chiedendo poi soldi ai proprietari per restituire i documenti sottratti. In altre occasioni, avrebbero utilizzato carte di credito e carte prepagate trovate nelle auto prese di mira per fare acquisti in diversi esercizi commerciali.

Dalle indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Siracusa, sono scattate dopo le numerose denunce presentate dalle vittime. Grazie anche alle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, gli investigatori dell’Arma sono risaliti ai tre indagati, arrestati e condotti nel carcere Cavadonna di Siracusa e in quello di Piazza Lanza a Catania.