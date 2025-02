Gaza: una splendida striscia sul mare…l’opinione di Rita Faletti

Trump alla Casa Bianca è considerato una catastrofe universale dagli americani che non l’hanno votato. La vittoria a valanga su Kamala Harris è stata un’esagerazione dei media che non perdono occasione per “rifinire” le notizie. Tuttavia, da attentatore della democrazia e complottista a presidente della prima potenza mondiale il passo non è breve ed è comprensibile che coloro che speravano e scommettevano sulla sua sconfitta fino ad esserne certi siano rimasti scornati. Un po’ anch’io. La campagna elettorale, giocata sullo slogan del Trump uno, “Make America Great Again”, ha funzionato, diventando il motto di tutti gli oppositori di Biden e delle sue politiche – non esclusivamente bianchi suprematisti e razzisti sistemici anti DEI (diversity, equity and inclusion) – evidentemente insoddisfatti della gestione dem in fatto di economia e sicurezza. E’ verità incontrastata, però, che la politica interna non può seguire un percorso autonomo, scollegato dalla politica estera, che in un contesto di relazioni internazionali è quella delle due ad avere il boccino in mano. Dunque, Trump è isolazionista come vuol far credere? Improbabile. Mettere gli interessi americani al primo posto è legittimo ma non esclude le relazioni con il resto del mondo da una posizione di forza. In meno di un mese, il neo presidente ha firmato gli ordini esecutivi per imporre dazi sulle importazioni da Messico Canada e Cina per poi congelarli rimandando a nuovi negoziati, ha annunciato di voler annettere il Canale di Panama per motivi di sicurezza economica, di acquistare la Groenlandia, su cui hanno già messo gli occhi russi e cinesi, non solo per le sue risorse, gas naturale, oro e terre rare, ma perché strategica per l’esercito statunitense e le rotte di navigazione, ha “invitato” l’Europa ad assumersi le proprie responsabilità in fatto di spese per la difesa, altrimenti niente più ombrello americano, ha minacciato la “massima pressione” contro l’Iran per costringere gli ayatollah al tavolo del negoziato, ha dichiarato di voler aprire le porte di Guantanamo, mai sigillate dai suoi predecessori, agli immigrati criminali, ha emesso sanzioni alla Corte penale internazionale “per azioni illegittime e infondate” contro gli Stati Uniti e Israele per gli improvvidi mandati di arresto a Netanyahu e Gallant. Una sequenza di bombe che gli è valsa una serie di accuse, in particolare di razzismo, da parte dei progressisti europei prostrati davanti all’altare della tolleranza e dell’accoglienza senza limiti, cause di malessere, disordini sociali, attentati di folli o opportunamente descritti come tali allo scopo di evitare che le proteste di cittadini tranquilli montino come la panna nella centrifuga. Mettiamo la museruola alla verità che preme per uscire allo scoperto, ricacciata dentro con forza dai nemici della democrazia, gli stessi che si sono appuntati al petto la medaglia di veri democratici, custodi della libertà, dell’ambiente, promotori dei diritti, del multiculturalismo, della società egualitaria o egualtendente e sperano nelle elezioni di mid term per vedere qualcun altro al numero 1600 di Pennsylvania Avenue. Trump ha sparigliato le carte e rotto i vecchi schemi che hanno garantito lo status quo in occidente e permesso a paesi e gruppi terroristici e autocrazie di fare il bello e il brutto tempo, più brutto che bello. Del piano di “riordino” globale trumpiano, la parte più interessante riguarda però le modalità da mettere in campo per porre fine alle due guerre. Quella russo-ucraina con l’arma commerciale dello scambio, terre rare ucraine in cambio di aiuti americani a kyiv a tempo indeterminato. Quella a Gaza con il trasferimento della popolazione in Giordania e Egitto, la liberazione del territorio della Striscia dalle macerie e dagli ultimi residui di terrorismo e la successiva ricostruzione e trasformazione in paradiso del turismo, con alberghi resort di lusso casinò e tanti posti di lavoro. Tra dieci anni, i gazawi saranno ben felici di vivere in una splendida fascia di terra sul mare, strappati alla sorte di una cupa schiavitù sotto una dittatura spietata. Il primo ad essere informato del progetto è stato Netanyahu. Giunto a Washington martedì scorso per un colloquio con Trump, avendo in animo di affrontare il tema dei temi, il nucleare iraniano, che il premier israeliano ha intenzione di stoppare in via definitiva, è rimasto spiazzato. “Un’idea nuova”, ha commentato, congratulandosi con l’alleato americano. “Deportare” i palestinesi in Egitto e Giordania? Non se ne parla. Eppure credo che se indicessero un referendum, non di quelli truffa promossi organizzati e controllati armi in mano dai russi nel 2022 nelle oblast di Cherson e Zaporizhzhia, i “sì” vincerebbero. Né Hamas né Hezbollah né la teocrazia iraniana, né i paesi arabi, più o meno moderati, hanno mai proposto soluzioni, se non quella dei due stati per due popoli, che sanno essere inattuabile e surreale e proprio per questo continuano a sostenerla. La ragione è semplice ed è strano che l’occidente non se ne sia reso conto, o peggio ancora, non voglia ammetterlo: i palestinesi non sono una preoccupazione per nessuno, perché, in fondo, ognuno è preoccupato per se stesso e la questione palestinese si tiene in caldo aspettando di usarla per i propri scopi. Una questione che languiva da tempo e che i crimini del 7 ottobre hanno riportato in primo piano. Hamas ha usato la carneficina per insabbiare la memoria della Shoah e invertire i ruoli di vittime e di oppressori con il chiaro obiettivo di “nazificare” Israele, liberando l’antico vergognoso odio antisemita diffuso nel mondo. Sapeva che avrebbe funzionato. “Palestina: vittoria sul sionismo nazista” ha messo dietro l’ostaggio israeliano Naama Levy. Poi è arrivato Trump, l’eccentrico palazzinaro che in un lampo di genio ha pensato di insabbiare tutto e ricominciare da zero. Con buona pace del mondo.

