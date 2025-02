Eccellenza. Il Modica Calcio vince contro l’Imesi fuori casa

IMESI ATLETICO CATANIA-MODICA 0 – 1

Marcatore: pt 45′ Palmisano

Imesi Atletico Catania: Busà, Missud, Godino, Bellò, Trovato, Ferotti (46’ Zanella), Azzara (64’ Grasso), Maimone, Randis (64’ Famà), Belluso, Rimmaudo (47’ Anastasio). A disposizione Governali, Bertolo, Maiorano, Pannitteri, Sako. All. Alessandro Settineri.

Modica Calcio: Pontet, Fragapane, Rossi, Francofonte, Schembari, Cappello, Neto Aldair (70’ Incatasciato), Palmisano, Handzic (85’ Idoyaga), Viega (85’ Cacciola), Arquin. A disposizione: La Licata, Mallia, Messina, Cacciola, Kondila, Triolo, Denaro. All. Pasquale Ferrara.

Arbitro: Tommaso Cifra di Latina

Assistenti: Domenico Cono e Francesco Casisa di Palermo

VIAGRANDE. Con un goal di Palmisano, allo scadere del primo tempo, il Modica si regala tre punti pesantissimi. Contro l’Imesi Atletico Catania dei tanti ex a cominciare dall’allenatore Settinieri e prosegue Azzara, Maimone, Randis e Belluso, al “Russo” di Viagrante, i rossoblu rosicchiano contemporaneamente, due punti in classifica alla capolista Milazzo.

Vittoria importante per il Modica Calcio che esce con tre punti da uno dei campi più difficili della categoria. Contro l’Imesi Atletico Catania è ancora vittoria di misura, come all’andata, porta inviolata e distanza accorciata dalla vetta.

Buon inizio per la formazione rossoblu che tenta di gestire la gara e trovare angoli di passaggio giusti per colpire la formazione avversaria, soprattuto sfruttando le fasce. Proprio con questo canovaccio la 32’ arriva il miracolo di Busà, il portiere si lancia sul pallone di Handzic che aveva ben impattato dal centro dell’area il cross messo in mezzo da uno scatenato Viegas, a pochi passi dalla porta, sulla ribattuta non arriva in tempo Arquin che viene anticipato, e l’azione si spegne con un nulla di fatto. Pochi minuti più tardi lo stesso estremo difensore catanese anticipa bene Palmisano sul cross di Neto e tiene a galla i suoi. L’azione è il preludio al gol che arriva al 44’ con lo stesso Palmisano che si fa trovare pronto a insaccare in rete un pallone ribattuto dalla difesa così da portare avanti i suoi sul finale.

Ripresa che inizia subito con il Modica in avanti alla ricerca del raddoppio sotto una nebbia fitta che non lascia grandi margini di visione periferica del campo. Al 15’ ancora Viegas scatenato, sulla linea di fondo salta un avversario ed entra in area e batte a rete con Busà che non si fa sorprendere e si supera in una grande parata, sugli sviluppi ancora un pallone in mezzo e sempre l’estremo difensore si fa trovare pronto per anticipare Handzic che era appostato nell’area piccola. Al 35’ ancora una grandissima occasione per i rossoblu di Modica, calcio d’angolo battuto perfettamente da Francofonte che pesca in area Arquin, l’attaccante francese schiaccia verso la porta, trovando ancora una volta l’opposizione dell’ottimo Busà, oggi tra i migliori in campo.

RISULTATI 21* Giornata

Misterbianco – Nebros 0 – 1

Gioiosa – Rosmarino 2 – 0

Real Siracusa – Milazzo 0 – 0

Imesi Atl. Catania – Modica 0 – 1

Jonica – Palazzolo 0 – 4

Leonzio – Leonfortese 0 – 0

Mazzarrone – Aci Sant’Antonio 2 – 2

Vittoria – Avola rinviata (sarà recuperata mercoledì)

CLASSIFICA

Milazzo 48

Modica 46

Nebros 41

Vittoria 40

Avola 36

Imesi 30

Leonzio e Gioiosa 27

Palazzolo e Jonica (-1) 26

Leonfortese e Rosmarino 23

Aci Sant’Antonio 18

Eeal Siracusa 17

Mazzarrone 15

Misterbianco 6

*Vittoria ed Avola una partita in meno

