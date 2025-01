Comune di Modica. Dichiarato il default

Il consiglio comunale di Modica ha votato favorevolmente lo stato di dissesto finanziario dell’ente, al termine di una seduta che, forse come poche volte, ha visto tutti presenti, dai 24 eletti all’amministrazione comunale Favorevoli 12, astenuti in quattro. Otto della maggioranza hanno abbandonato l’aula. Hanno votato per il default i tre dell’opposizione, Spadaro, Castello e Gugliotta e l’indipendente Civello.

