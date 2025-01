Inaugurata la Nuova Pilotina “Andromeda” per la Federazione dei Piloti dei Porti di Augusta – Siracusa – Pozzallo

La Federazione dei Piloti dei Porti di Augusta – Siracusa – Pozzallo ha una nuova pilotina “Andromeda”. Questa importante imbarcazione, dal peso di circa 21 tonnellate, è stata costruita presso i prestigiosi cantieri di Viareggio e rappresenta un passo significativo per migliorare la sicurezza e l’efficienza delle operazioni portuali. La nuova pilotina “Andromeda” è stata progettata e costruita per soddisfare le esigenze operative dei piloti portuali, offrendo affidabilità, manovrabilità e sicurezza in tutte le condizioni di mare. Con le sue avanzate caratteristiche tecniche, “Andromeda” sarà un’importante aggiunta alle risorse quotidianamente impiegate dai piloti per assistere i mercantili in entrata e in uscita dai porti.

L’inaugurazione di “Andromeda” è un evento significativo per la Federazione dei Piloti dei Porti di Augusta – Siracusa – Pozzallo, che continua a investire in nuove tecnologie e risorse per garantire operazioni portuali sempre più sicure ed efficienti. Questo traguardo è frutto del costante impegno e della dedizione dei piloti e di tutti coloro che, con la loro presenza e professionalità, assicurano un fondamentale servizio alle strutture portuali.



