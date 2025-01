Modica: il Consiglio Comunale approva il dissesto finanziario

Il Consiglio Comunale di Modica ha, dunque, ufficialmente dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell’ente, in seguito a una tumultuosa seduta che ha visto la partecipazione unanime di tutti i consiglieri. In un clima teso e di grande attenzione, i 24 membri dell’assemblea si sono espressi sul delicato tema delle finanze comunali, con 12 voti favorevoli, quattro astenuti e otto membri della maggioranza che hanno scelto di abbandonare l’aula prima del voto finale.

La decisione di dichiarare il dissesto è stata supportata dai consiglieri dell’opposizione, Spadaro, Castello e Gugliotta, insieme all’indipendente Civello, i quali hanno evidenziato la necessità di affrontare con urgenza la grave crisi economica dell’ente e di avviare un percorso di risanamento. La seduta ha messo in luce le difficoltà finanziarie che il Comune di Modica si trova ad affrontare, una situazione che si è aggravata nel corso degli ultimi anni, richiedendo misure straordinarie.

Nonostante il sostegno all’iniziativa, la divisione all’interno della maggioranza è emersa in modo evidente, con la fuga di otto consiglieri che hanno scelto di non partecipare al voto. Questo gesto ha sollevato interrogativi sul futuro dell’amministrazione comunale e sulla capacità di gestire la crisi in un clima di crescente tensione politica.

Il sindaco, durante la seduta, ha sottolineato l’importanza di affrontare la situazione con responsabilità, evidenziando come il dissesto finanziario rappresenti un passo necessario per consentire al Comune di ripartire e ristrutturare le proprie finanze. Tuttavia, il cammino verso la stabilizzazione economica sarà lungo e complesso, richiedendo la collaborazione di tutte le forze politiche e della cittadinanza.

Con la dichiarazione di dissesto, Modica si prepara ad attuare misure di risanamento che includeranno la revisione della spesa pubblica e la ristrutturazione dei debiti. L’obiettivo finale è quello di riportare l’ente a una gestione finanziaria equilibrata e sostenibile, garantendo nel contempo i servizi essenziali ai cittadini.

La seduta ha segnato un momento cruciale nella storia recente di Modica, mettendo in evidenza la fragilità della situazione economica comunale e la necessità di un cambiamento profondo nella gestione delle risorse pubbliche. La comunità attende ora con interesse gli sviluppi futuri e le azioni che verranno intraprese per superare questa difficile fase.

foto Nini Giurdanella

