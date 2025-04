Monterosso Almo. Domenica delle Palme e Via Crucis Vivente un giorno di fede e tradizione

Monterosso Almo- Domenica prossima, la comunità del borgo Monterosso si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti e partecipati dell’anno liturgico: la Domenica delle Palme, che segna l’inizio della Settimana Santa e rievoca l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme.

Il programma, ricco di appuntamenti spirituali e tradizionali, prenderà il via alle 8,30 presso la Chiesa di San Giovanni con la prima Celebrazione Eucaristica.

Alle 10.30, alla Facciata ( ingresso del paese) , l’arciprete Mascali terrà la benedizione delle palme, seguita da una processione solenne con l’asinello che porta in groppa un bambino che rappresenta Gesu’, che condurrà nuovamente i fedeli all’interno della chiesa per la Celebrazione Eucaristica delle ore 11.

Il pomeriggio sarà animato dalla tradizionale quanto toccante Via Crucis Vivente, che partirà alle ore 15.30 da Piazza Sant’Antonio. Un evento molto atteso, che coinvolge personaggio e figuranti della comunità in una rappresentazione realistica e coinvolgente della Passione di Cristo. In serata, alle 19.15 presso “O Tunnu”, avrà luogo un’ulteriore benedizione delle palme, seguita dalla Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Madre alle 19.30, che concluderà la giornata con raccoglimento e spiritualità.

