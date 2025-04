A Palazzolo Acreide la mostra “È da lì che viene la luce” del modicano Alfredo Covato

Domenica scorsa è stata inaugurata presso la galleria d’arte KOKÓ Studio a Palazzolo Acreide la mostra personale dell’artista Modicano Alfredo Covato, intitolata “È da lì che viene la luce”. L’evento, curato da Nicolò Paolo Scrofani e Natasha Scrofani, offre un’interpretazione profonda e simbolica della “CASA”, un tema centrale nelle opere di Covato che sarà possibile visitare fino al 30 Aprile.

### Un Percorso Espositivo Involgente

Il percorso espositivo si compone di opere di piccolo, medio e grande formato, concepite per guidare il pubblico in un viaggio introspettivo. Le opere stimolano una riflessione sul delicato equilibrio tra luce e ombra, presenza e assenza, vita e morte. Attraverso un’ampia gamma di espressioni artistiche — pittoriche, scultoree e fotografiche — il progetto esplora il simbolo della casa da una prospettiva duplice e contrastante.

Da un lato, la casa è descritta come un rifugio, un luogo di intimità, famiglia e memoria; dall’altro, emerge come uno spazio di sofferenza, fuga e perdita, richiamando le esperienze dei migranti e delle vittime di conflitti, costretti ad abbandonare le proprie dimore. Le opere di Covato, attraverso un dialogo visivo di forti contrasti — bianco e nero, pieno e vuoto, contenuto e contenitore — invitano gli spettatori a interrogarsi sul senso della propria esistenza. È in questo contesto di ombre e luci che si pone una questione fondamentale: “È, forse, nel buio che riscopriamo la luce?”

Biografia dell’Artista

Alfredo Covato, classe ‘92, è diplomato in Architettura e Arredo al Liceo Artistico “T. Campailla” di Modica. Nel 2011 si trasferisce a Milano, dove consegue la laurea in Pittura presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera. Gli anni successivi sono stati decisivi per la definizione del suo stile artistico, caratterizzato dall’uso di materiali di scarto, come legno e vecchie pagine ingiallite di libri, nonché foto d’archivio. Tornato nella sua città natale, Covato continua a viaggiare per lavoro come scenografo e partecipa attivamente al panorama artistico italiano, con mostre collettive e personali che si svolgono tra il nord e il sud Italia.

Informazioni sulla Mostra

– Titolo mostra: È da lì che viene la luce

– Luogo: KOKÓ Studio, Palazzolo Acreide (SR), Via Gaetano Italia 60

– Durata mostra: Dal 6 Aprile al 30 Aprile

– Orari galleria: Dal Lunedì al Sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 20:00; Domenica su appuntamento

La mostra rappresenta un’importante opportunità per immergersi nell’arte contemporanea e riflettere su temi universali attraverso la visione originale di Alfredo Covato. Non perdere l’occasione di visitare KOKÓ Studio e vivere un’esperienza artistica che tocca il cuore e la mente.

Salva