Lavori alla Fornace Penna: sopralluogo dell’On.Abbate

Proseguono senza sosta i lavori di recupero della Fornace Penna a Sampieri, bene che lo scorso anno è stato acquisito dal demanio regionale. Oggi un sopralluogo dell’Onorevole Ignazio Abbate grazie al cui lavoro nella variazione di bilancio dello scorso novembre, tramite un suo emendamento, l’ARS ha stanziato un contributo di 600 mila euro che permetterà di mettere al sicuro questa straordinaria testimonianza di archeologia industriale. In precedenza un altro emendamento da 25 mila euro aveva consentito di mettere al sicuro le bifore del secondo livello. Il parlamentare della DC ha avuto modo di ammirare il Forno Hoffmann, dove si cuocevano laterizi e mattoni che proprio grazie a questi lavori è stato restituito alla libera fruizione: “Il Forno è stato trovato in condizioni pessime – sottolinea l’On.Abbate – pieno di sterpaglie, calcinacci e rifiuti di ogni genere visto che negli anni era diventato anche un posto per appartarsi. Sicuramente non un luogo sicuro da visitare. Oggi lo abbiamo potuto percorrere tutto ed abbiamo avuto modo di constatare come sia diventato un luogo incredibilmente affascinante, magari da poterci organizzare, quando i lavori saranno conclusi totalmente, una mostra d’arte, un concerto o qualsiasi altra attività culturale che diventerebbe ancora più suggestiva in questa location. Mi voglio complimentare con l’ottimo lavoro che l’impresa sta facendo seguita dalla Sovrintendenza di Ragusa che conta molto sul recupero artistico e culturale dell’opera. Mentre sono in corso questi interventi, sto cercando il modo di poter predisporre un nuovo stanziamento nella prossima variazione di bilancio per la ciminiera che negli anni si è assottigliata notevolmente, e per le case, o quello che ne rimane, all’interno del perimetro della Fornace che erano a servizio degli uffici amministrativi e dei bisogni degli stessi operai impiegati. Intanto l’obiettivo è di averlo fruibile e sicuro per la prossima estate”.

Salva