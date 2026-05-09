La Dike Pallavolo a Palermo per la fase regionale del campionato CSI Maschile

Modica, 09 maggio 2026 – Ci sarà la formazione maschile della Dike pallavolo a rappresentare la città di Modica alla fase regionale del campionato di pallavolo CSI.

I ragazzi di Daniele Lero, infatti, per il secondo anno consecutivo approdano alla fase regionale dopo essersi classificati secondi nel loro girone al termine della regular season.

Domani, a giocarsi il titolo di Sicilia, domani a Palermo, oltre il sestetto modicano ci saranno il Volley Corleone e il Volley Acireale.

Una bella soddisfazione per il sodalizio modicano che bissa le finali dello scorso anno, ma quello da evidenziare è il fatto che grazie alla Dike Pallavolo Modica, molti giovani che si erano allontanati dal mondo volley, grazie al coinvolgimento di Daniele Lero ha deciso di ritornare sul parquet per rivivere i fasti di un tempo e i risultati hanno dato ragione sia a loro, sia a chi ha voluto un loro ritorno in campo.

“Siamo contenti dei risultati ottenuti – dichiarano dalla Dike Pallavolo Modica – ma soprattutto del clima di amicizia e voglia di divertirsi che abbiamo creato. Se tutto ciò è stato possibile, gran parte del merito oltre che dei ragazzi è degli sponsor che hanno creduto in questo progetto e lo hanno sostenuto e per questo li ringraziamo di vero cuore”.

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