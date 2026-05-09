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Modica | Sport

Calcio. Frigintini si gioca la permanenza in Promozione. Al “Pietro Scollo” la sfida play out contro lo Scicli CR

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Modica, 09 maggio 2026 – Cresce l’attesa per il derby ibleo del campionato di Promozione tra il Frigintini e lo Scicli CR in programma domani pomeriggio con fischio d’inizio fissato per le ore 16 e valido come finale play out del girone D.
Un derby che vale una stagione che le due formazioni hanno preparato con meticolosità senza lasciare nulla al caso.
Si gioca in casa dei rossoblu di Ciccio Di Rosa in virtù della migliore posizione in classifica dei modicani al termine della regular season. Il Frigintini, dunque, avrà a disposizione due risultati su tre per preservare la categoria dopo una stagione tribolata che a un certo punto sembrava compromessa, ma che la tenacia e la voglia di emergere della “Di Rosa Band” è riuscita a tenere viva fino all’atto finale di domani pomeriggio.
In caso di parità, al termine dei 90′ regolamentari si giocherà extratime e qualora la parità dovesse sussistere saranno i rossoblu della Contea a giocare in Promozione anche il prossimo anno.
Dall’altra parte del campo ci sarà uno Scicli CR motivato e con al seguito una nutrita rappresentanza di tifosi che cercheranno di far sentire a “casa” l’undici di Peppe Betto che al contrario dei “cugini” della Contea avranno bisogno di vincere per salvare la categoria.
Nelle due gare di regular season ha vinto il Frigintini, ma quella di domani sarà una gara diversa in cui ogni minimo errore potrà costare caro.
Saranno, dunque 90′ ad alta tensione tra due squadre che inseguono lo stesso obiettivo. In tal senso anche la dirigenza rossoblu fa un accorato appello alla città di Modica invitandola a seguire dagli spalti la giovane compagine rossoblu, che con cuore e tenacia proverà a ottenere la salvezza obiettivo stagionale che sicuramente a portata di mano, ma per ottenerla c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

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