ASP Ragusa, al via il tirocinio formativo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa

Ragusa, 09 maggio 2026 – In occasione della Giornata internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, è stato avviato ieri all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa il percorso di tirocinio formativo delle allieve dell’Ispettorato delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana di Ragusa.

Le attività si svolgeranno nell’ambito della convenzione sottoscritta tra l’ASP e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Ragusa OdV. Il percorso biennale delle Infermiere volontarie prevede una formazione pratica e clinica, orientata all’assistenza, alla prevenzione e alla relazione con la persona. Il tirocinio permetterà alle allieve di confrontarsi con l’organizzazione dei reparti, con il lavoro dei professionisti sanitari e con i bisogni concreti dei pazienti, favorendo una formazione sul campo orientata alla competenza, alla responsabilità e all’umanizzazione delle cure.

«La presenza delle allieve Infermiere volontarie della Croce Rossa nelle nostre strutture – dichiara il Direttore generale, Giuseppe Drago – rappresenta un’occasione di crescita reciproca. L’Azienda mette a disposizione i propri contesti assistenziali per contribuire alla formazione di volontarie che, ispirandosi ai principi della Croce Rossa, potranno acquisire competenze utili e maturare una maggiore consapevolezza del valore dell’assistenza. È anche un modo per rafforzare il dialogo tra servizio sanitario e volontariato qualificato, nell’interesse dei pazienti».

All’incontro, oltre a Drago, erano presenti il Direttore medico degli Ospedali di Ragusa, Giuseppe Cappello, l’Ispettrice dell’Ispettorato delle Infermiere volontarie, Sorella Nuccia Garofalo, il Presidente della CRI di Ragusa, Francesco Fronte, e il Direttore della Scuola delle Infermiere volontarie, Salvatore Incardona, chirurgo in servizio al “Giovanni Paolo II”. In collegamento sono intervenuti il Presidente regionale CRI, Stefano Principato, la Vice Ispettrice regionale e responsabile della formazione, Sorella Maria Melodia, e la responsabile dell’emergenza, Sorella Monia Lo Vetere, che hanno espresso apprezzamento per la disponibilità dell’Azienda.

Un saluto alle allieve tirocinanti è stato rivolto anche dal direttore dell’U.O.C. di Chirurgia generale, Fabrizio Luca, insieme al coordinatore infermieristico, Emanuele Distefano, confermando la disponibilità del reparto ad accompagnare il percorso di apprendimento e crescita professionale.

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