Modica, il XXX Congresso Lions celebra il talento: oggi la consegna dei prestigiosi premi alle eccellenze siciliane

Nella splendida cornice del Duomo di San Pietro, il Governatore Diego Taviano premia le personalità che hanno dato lustro all'Isola. Tra i premiati anche il Comandante delle Frecce Tricolori e il nutrizionista Giorgio Calabrese

MODICA, 09 Maggio 2026 – Il cuore barocco di Modica diventa oggi il centro del lionismo siciliano. In occasione del XXX Congresso del Distretto 108Yb Sicilia, il Duomo di San Pietro ospita alle 15, la cerimonia di consegna di alcuni dei riconoscimenti più significativi dell’associazione: il Premio Eccellenze Siciliane, il Premio Paolo Valenti e il Premio speciale del Governatore.

A presiedere l’evento sarà il Governatore del Distretto, Diego Taviano, mentre la conduzione della cerimonia è affidata a Francesco Pira, Delegato del Governatore per i Premi.

Il riconoscimento principale viene assegnato a cittadini siciliani che, attraverso la loro professione, hanno portato alto il nome della regione in Italia e nel mondo. Ecco l’elenco dei premiati per l’edizione 2026:

Maggiore Pierluigi Raspa: Comandante delle Frecce Tricolori (originario di Roccalumera).

Dott. Giorgio Calabrese: Medico e nutrizionista di fama internazionale (Rosolini).

Filippo Miracula: Imprenditore (San Marco d’Alunzio).

Adele Perna: Attrice e conduttrice televisiva di “Fatti di Nera” (Enna/Bagheria).

Marco Giacalone: Imprenditore nel settore dell’Intelligenza Artificiale (Palermo).

Gaetano Aronica: Regista e attore (Agrigento).

Mario Barresi: Vice Direttore del quotidiano La Sicilia (Catania).

Cav. Aurora Ranno: Impegnata nel sociale e nella legalità (Trapani).

Stefano Ricca: Imprenditore nel settore ICT (Modica).

Maestro Lillo De Fraia: Maestro pasticcere.

Oltre alle Eccellenze, il Distretto ha voluto omaggiare il merito scientifico e l’impegno civile con altri due importanti riconoscimenti:

Premio Paolo Valenti: Assegnato al fisico Emanuele Marino (Palermo).

Premio Speciale del Governatore conferito a Maria Volpe (nota per il suo impegno umanitario con i migranti) e a Carlo Alberto Tregua (storico direttore del Quotidiano di Sicilia).

La scelta di Modica e del suo Duomo non è casuale: l’evento sottolinea il legame indissolubile tra il servizio dei Lions e la valorizzazione del patrimonio storico e umano della Sicilia. I premiati di quest’anno rappresentano un mosaico di competenze che spaziano dal volo acrobatico alla medicina, dall’innovazione tecnologica all’arte e al giornalismo, confermando che la Sicilia continua a essere una fucina di talenti globali.

Foto Paolo Portogallo

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