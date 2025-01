Omicidio a Vittoria. fermato Francesco “Cannata” Lo Monaco. Ritrovata l’arma

Le indagini del commissariato di polizia di Vittoria e dalla Squadra Mobile di Ragusa, hanno consentito l’individuazione del presunto responsabile ed il rinvenimento del fucile calibro 12 con canne e calcio mozzati, utilizzato per compiere l’omicidio.

Lo Monaco, soprannominato «Cannata», è stato condotto in commissariato e interrogato a lungo alla presenza dell’avvocato difensore Matteo Anzalone. Al termine dell’interrogatorio il sostituto procuratore Monica Monego ha emesso il provvedimento di fermo e l’uomo è stato condotto in carcere a Ragusa. Il provvedimento di fermo è stato emesso, per il momento, per i reati di porto e detenzione di arma clandestina. Gravemente indiziato di essere il responsabile del delitto, dovrà comparire davanti al Gip per la convalida del provvedimento di fermo e per l’eventuale ulteriore ipotesi accusatoria riguardo all’accusa di omicidio.