Anziani maltrattati e legati ai letti in una casa di riposo. Nove persone arrestate

Caltanissetta – Denuncia per maltrattamenti a persone anziane in una casa di riposo di Caltanissetta. Per tale ragione sono state tratte in arresto 9 persone, di cui sei soni finite in carcere e tre ai domiciliari. A emettere il provvedimento di custodia cautelare è stata la Procura nissena che ha accertato gravi maltrattamenti e sequestri di persona contro anziani indifesi. Dalle indagini sono emersi comportamenti vessatori da parte degli operatori socio-sanitari e dei gestori della struttura, i quali devono rispondere di maltrattamenti, sequestro di persona, abbandono di persone ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie. Secondo indiscrezioni sembrerebbe che gli ospiti più fragili venivano immobilizzati a letto con mezzi di contenimento o legati con cinghie alle sedie a rotelle, impedendo loro qualunque tipo di movimento. Anche l’immobile in cui si svolgeva l’attività di assistenza agli anziani è stato posto sotto sequestro e affidato ad un amministratore giudiziario. Continuano senza sosta i controlli sulle varie strutture, da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, con la collaborazione dei Reparti specializzati dell’Arma, come il Nucleo Antisofisticazione e Sanità.

