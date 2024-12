Pozzallo: Il 20 dicembre apre McDonald’s

È cominciato il conto alla rovescia, per la nuova apertura di McDonald’s a Pozzallo, in Viale Australia, 54. La Città si prepara, a ridosso del Natale, ad accogliere il primo ristorante McDonald’s nel comprensorio di Modica. L’inaugurazione è il prossimo 20 dicembre. Un regalo sotto l’albero per residenti, turisti, anche provenienti dalla vicina Malta, e per quanti frequentano la cittadina rivierasca. Un nuovo punto di riferimento per gustare il buon panino tanto amato da giovani, e non solo, per chi cerca un pasto veloce o un punto dove potersi rilassare da solo o in compagni. Tanti i servizi offerti dal nuovo punto McDonald’s di Pozzallo, dal Drive al McCafè, all’Happy Meal o al celebre Big Mac oppure ancora alle gustose patatine fritte, alle insalate fresche, ai dessert irresistibili. Poi ci sono i tavoli digitali oltre agli spazi dedicati alle feste di compleanno. Un punto strategico scelto con accuratezza dai responsabili, soprattutto, perché vicino al porto e punto di snodo anche per i pullman provenienti da Malta. La provincia di Ragusa, si arricchisce, dunque, di un altro punto vendita McDonald’s, presente, infatti, anche a Ragusa e Vittoria. Potrebbe, forse, spuntarne un quarto, anche se questo dato non è stato ancora ufficializzato. Intanto godiamoci quello di venerdì prossimo a Pozzallo, la cui apertura è prevista già alle 7 del mattino mentre alle 11 ci sarà una cerimonia soft con l’immancabile taglio del nastro e la benedizione della struttura. McDonald’s si impegna ad offrire opzioni più salutari, con un menu che comprende piatti vegetariani e ingredienti freschi e di alta qualità. L’attenzione alla sostenibilità sarà una priorità, con l’utilizzo di packaging ecologico e pratiche volte a ridurre l’impatto ambientale.

Un impatto positivo sulla comunità

L’apertura del nuovo McDonald’s rappresenta non solo un’opportunità economica per la città, ma anche un’importante fonte di posti di lavoro con numerose opportunità occupazionali, contribuendo così allo sviluppo economico locale e sostenendo la comunità.

Salva