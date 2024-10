Una lezione contro l’odio antisemita…l’opinione di Rita Faletti

Ogni tanto capita di sentirsi orgogliosi di essere italiani. Lunedì scorso, nello stadio di Udine, la partita Italia-Israele, 4-1 per l’Italia, si è svolta tranquillamente dopo l’allontanamento dei soliti contestatori imbecilli che sono diventati una costante nel paese e nel mondo. Il dopopartita si è svolto attorno a una tavola apparecchiata con i vincitori e i vinti. Un esempio di civiltà e amicizia. Ma la cena non è stata la conclusione dell’incontro sul campo da gioco. C’è stato un seguito che ha dimostrato quanto il boicottaggio contro Israele sia viziato da pregiudizi e odio insensato. Alla Camera di commercio di Pordenone-Udine, otto tra le migliori startup israeliane, selezionate tra più di settemila, hanno siglato un progetto di collaborazione con alcune startup del territorio friulano, forte di un rapporto proficuo con le università, in particolare quella di Udine. Dall’intelligenza artificiale per il monitoraggio medico, alle nuove frontiere agricole, dall’arredamento alla transizione verde, dallo stoccaggio energetico in batteria innovativa alla lotta alle infezioni virali, il contenuto del progetto al quale la regione Friuli Venezia Giulia porta in dote competenze tecniche, cultura industriale e integrazione concreta e solida, fatta di logistica e rapporti personali con i mercati del centro Europa e Israele idee e denari. Anima dell’iniziativa è stato Michelangelo Agrusti, vicepresidente della Cciaa di Pordenone-Udine. L’ambasciatore israeliano ha sottolineato un aspetto importante della collaborazione: l’economia israeliana ha subito un duro colpo dal conflitto, ma sta rispondendo alla crisi con investimenti nell’alta tecnologia. Al presidente di Regione Fedriga va riconosciuto il coraggio di aver sfidato l’ostilità latente o manifesta contro Israele, dando l’ok alla partita e predisponendo tutte le misure necessarie a garantirne lo svolgimento, assicurando con successo il mantenimento dell’ordine pubblico. Lungimiranza, saggezza e coraggio, qualità indispensabili per affrontare lo spirito malato del tempo.

