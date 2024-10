Oggetti atti ad offendere. Ragusa, denunciato un rumeno

Gli Agenti della Squadra Volante hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un rumeno di 35 anni, ritenuto responsabile del delitto di reato di porto abusivo di armi.

Nello specifico, nei giorni scorsi, in orari pomeridiani, l’attenzione degli agenti è stata attirata da una BMW con due persone a bordo che transitando per Via Ettore Fieramosca, alla vista della Volante della Polizia Stato, cambiava repentinamente andatura.

Insospettiti, i poliziotti hanno raggiunto l’autovettura per procedere al controllo. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto degli oggetti atti ad offendere, detenuti senza giustificato motivo che sono stati sequestrati.

