Disavventure Ast: “Siamo rimasti a Palermo”. Riceviamo

Buon giorno ho appena letto di una disavventura che è accaduta ad un ragazzo giorno 18 ottobre con le autolinee Ast.

Oggi scrivo a malincuore in quanto un gruppo di persone che ogni weekend per motivi di studio effettua la tratta Ragusa-Palermo e viceversa affronta notevoli disagi di volta in volta.

Oggi 20 ottobre il bus non è partito da Palermo e siamo stati costretti a prendere altre 2 linee per arrivare a Ragusa.

Oltre il danno economico la beffa.

Nessuna comunicazione sul sito è pervenuta.

È normale tutto questo??

Grazie per la presa visione

