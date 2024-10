Eccellenza B. Il Modica Calcio batte l’Atletico e viaggia alto

MODICA CALCIO – IMESI ATLETICO CATANIA 1 – 0

RETE: 69′ Maimone

Modica Calcio: Pontet, Mollica, Rossi (15’ st Cacciola), Francofonte, Schembari, Mallia (11’ st Success), Maimone, Palmisano, Arquin, Belluso (25’ st Incatasciato), Vitelli (21’ st Idoyaga). Panchina: La Licata, Cappello, Incatasciato, Cacciola, Triolo, Susino, Kondila, Success, Idoyaga. Allenatore: Pasquale Ferrara

Imesi Atletico Catania: Vitale, Trovato, Godino, Anastasio, Amante (30’ st Botchwey), D’Arrigo (34’ st Diallo), Sakho, Grasso, Randis, Leonardi, Zanella. Panchina: Busa, Martins, Rimmaudo, Botchwey, Rechichi, Bertolo, Diallo, Garofalo, Maiorano. Allenatore: Natale Serafino.

Ammoniti: Mallia, Mollica, Maimone, Success (M), D’Arrigo, Leonardi (C)

Il Modica batte di misura l’Imesi Atletico Catania e mantiene la vetta alla classifica, a punteggio pieno, al pari col Milazzo. Basta uno gol di Maimone, al 69′, per i tre punti.

Primo tempo non bello, con le due formazioni guardinghe, quasi a studiarsi, che non fanno segnale alcuna occasione di rilievo se non un’ammonizione per parte. Nel secondo tempo Pasquale Ferrara, tecnico dei locali, mette dentro una formazione molto offensiva, con quattro punte, e gli ospiti cominciano a soffrire. Capitolano, appunto, al 69′ grazie a Success, che s’insinua nell’area catanese e poi “invita” Maimone alla battuta. L’attaccante rossoblù ha il tempo di mirare e di piattone mette nell’angolo alla sinistra di Vitale. Il Modica vuole mettere al sicuro il risultato ed insiste. All’80’ tiro di Idoayaga che finisce di poco a lato mentre 6′ dopo lo stesso Idoyaga suggerisce di tacco a Success ma Vitale gli mette la palla in corner. Al 91′ ancora Modica con una punizione dal limite di Maimone che fa gridare al gol ma la palla finisce sull’esterno della rete. L’Atletico Catania, praticamente, non ha mai tirato in porta.

RISULTATI 6^ GIORNATA

Aci S.Antonio – Mazzarrone 1 – 0

Avola – Vittoria 1 – 2

Leonfortese – Leonzio 1 – 0

Milazzo – Real Siracusa 1 – 0

Modica – Imesi Atletico Catania 1 – 0

Nebros – Misterbianco 2 – 0

Rosmarino – Gioiosa 1 – 0

Palazzolo – Jonica 2 – 0

CLASSIFICA

Milazzo e Modica 18

Vittoria 13

Imesi Atl. Catania 12

Avola e Aci S.Antonio 11

Nebros 9

Leonfortese 7

Lonzio, Palazzolo e Rosmarino 5

Real Siracusa, Gioiosa e Jonica 4

Mazzarrone e Misterbianco 2

